Завтра в Україні дощі

Завтра у карпатському регіоні України, вночі та вранці у північних областях, а вдень і в центральній частині подекуди невеликі дощі, на решті території без опадів.

Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Украгідрометцентрі.

Температура вночі 13-18°, на узбережжі морів до 20°, вдень 24-29°, у південній частині до 33°; у північних та більшості західних областей вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Київській області у четвер вночі та вранці окремі невеликі дощі, вдень без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Києві завтра без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-22°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-22°; у Дніпрі біля Києва 18°.