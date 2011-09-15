Скасування максимальної різниці у віці між усиновлювачем і дитиною порушує її права

Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО вважає, що законодавча норма про скасування максимальної різниці у віці між усиновлювачем та усиновленим порушує права дитини.

Як повідомила УНІАН представник Уповноваженого Президента України з прав людини Інна САВЧУК, про це заявив Ю.ПАВЛЕНКО, коментуючи ухвалення Верховною Радою законопроекту "Про внесення змін до Сімейного кодексу України (щодо усиновлення)", яким пропонується вилучити із Сімейного кодексу норму, що передбачає максимальну різницю у віці 45 років між усиновлювачем і дитиною, яку він бажає усиновити.

"Прийнято закон, який надає перевагу потребам дорослої людини, і не враховує інтереси дитини. Різниця у віці між дитиною і батьками має бути такою, щоб батьки були здатні повною мірою задовольнити потреби дитини у розвитку, догляді і вихованні", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

На його думку, розглядаючи питання про максимальну різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, важливо зважати на те, що усиновлені діти дорослішають, а їхні батьки стають дедалі старшими. "Передаючи дитину на усиновлення, необхідно передбачати майбутнє дитини, спроможність усиновителів надати дитині реальний захист і через десятиліття. Скасована норма забезпечувала природну наступність поколінь, сприяла створенню умов для отримання усиновленими дітьми вищої освіти, захищала дітей від ризику повторного посиротіння", - пояснив він.

За словами Ю.ПАВЛЕНКА, європейські країни запровадили більш жорсткі вікові обмеження для усиновлювачів. Наприклад, у Болгарії, Греції, Ісландії, Македонії, Угорщині максимальний вік усиновлювача – 45 років, у Нідерландах – 42 роки, у Хорватії – 35 років. Як стверджує Конвенція ООН про права дитини і Конституційний Суд України (рішення від 3 лютого 2009 року № 3-рп/2009), необхідно керуватись виключно інтересами дітей і поставити їх вище інтересів і бажань дорослих осіб.

Уповноважений Президента з прав дитини нагадав, що на сьогодні в Україні очікують на усиновлення 28 тисяч сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. "З них 95% - діти віком старше п`яти років. Тепер шанси цих дітей бути усиновленими значно зменшилися. Україні необхідно формувати культуру усиновлення дітей старшого віку, а не створювати ажіотажні черги для усиновлення дітей малюкового віку", - переконаний Ю.ПАВЛЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 9 вересня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Сімейного кодексу України» (щодо усиновлення)". Закон підтримали 256 із 332 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом передбачається вилучити норму із нині діючого Сімейного кодексу, що "різниця у віці між усиновлювачем та дитиною не може бути більшою, ніж 45 років".