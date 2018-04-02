Тетяна Бахтєєва: питанню забезпечення населення якісним інсуліном держава зобов'язана приділяти першочергову увагу

Про це на черговому засіданні парламентського комітету з питань охорони здоров`я заявила його голова, народний депутат від Партії регіонів Тетяна Бахтєєва.

На засідання Комітету були запрошені представники ГПУ, МВС, СБУ, Фонду держмайна, МОЗ і керівництво «Індар», для обговорення питання щодо забезпечення в Україні хворих цукровим діабетом препаратами інсуліну і ситуації, що склалася, на ЗАТ «Індар».

«Зважаючи на кількість інсулінозалежних хворих, що росте, достатньо високу вартість імпортних препаратів інсуліну і обмежені можливості державного фінансування, ми повинні жорстко ставити питання про подальший розвиток вітчизняного виробництва інсулінів і підвищення їх якості. Проте, з деяких пір, всі зусилля уряду і нашого Комітету, направлені на організацію належного забезпечення хворих діабетом якісними і доступними інсулінами, опинилися під серйозною загрозою. Це пов`язано з тривожними і незрозумілими подіями, які ось вже чотири роки мають місце навколо провідного вітчизняного виробництва інсулінів - заводу «Індар», - заявила Бахтєєва.

Народний депутат нагадала: кількість хворих цукровим діабетом складає більше 1 млн. 100 тис. осіб. При цьому кількість інсулінозалежних хворих цукровим діабетом в нашій країні сьогодні складає 188 тис., з них 7,5 тис. — діти. За останні п`ять років кількість хворих, що застосовують інсулін, в Україні збільшилася на 20,4%.

Звертаючись до нового керівництва заводу «Індар» і до представника фонду держмайна, Бахтєєва сказала: що згідно розпорядженню КМУ від 2007 року ЗАТ «Індар» був виключений з переліку підприємств, що підлягають приватизації. «Я підкреслюю, що цим розпорядженням, уряд ще раз підтвердив свої наміри зберегти ЗАТ «Індар» як стратегічно важливе підприємство в державній власності. Не дивлячись на це, в 2008 р. керівництво ГАК «Укрмедпром» продало 70,7% акцій заводу офшорної компанії «Герест інвест лімітед» на загальну суму 57 млн. гривень. Таким чином Україна втратила контрольний пакет даного підприємства» - підкреслила Бахтєєва.

Народний депутат відзначила: у 2008 р. профільним Комітетом була виконана велика і значуща робота по поверненню заводу «Індар» в державну власність шляхом звернень в правоохоронні органи, внаслідок чого справа була доведена до Верховного Суду України, рішенням якого відчуження держпакету ЗАТ «Індар» у розмірі 70,7% визнано незаконним. Але не дивлячись на всі законні рішення, до теперішнього часу ЗАТ «Індар» не повернено в державну власність. «Така ситуація не може не хвилювати народних депутатів України, тим паче, що спочатку це підприємство створювалося як державне для вирішення проблеми із забезпеченням хворих препаратами інсуліну. Тому у нас сьогодні є багато питань і до правоохоронних органів, і Міністерства охорони здоров`я, і до нового керівництва заводу «Індар» - заявила Бахтєєва.

На засіданні було ухвалено рішення про створення тимчасової слідчої комісії ВРУ для вивчення ситуації, що склалася, на ЗАТ «Індар», яке буде озвучено на найближчому пленарному засіданні. Через місяць відбудеться засідання профільного Комітету, на якому будуть підведені підсумки вивчення даної ситуації. Також народні депутати - члени комітету звернулися до правоохоронних органів з вимогою прийняти всі законні заходи в цьому питанні, щоб важливе стратегічне підприємство працювало на повну потужність, забезпечуючи потреби хворих в інсуліні.

«В першу чергу наш Комітет хвилює питання, наскільки ЗАТ «Індар» виконуватиме заявки регіонів на постачання інсулінів, яка буде цінова політика підприємства і, найголовніше – це якість вироблюваного інсуліну. Необхідно, щоб завод продовжував працювати і головне – розвивався. Щоб нарешті інсулін виготовлявся з наших субстанцій, а не імпортних, щоб росли об`єми виробництва і забезпечувалася його модернізація», - підкреслила Бахтєєва.

«Важливо, щоб всі компетентні органи розуміли, що ситуація, що склалася, на ЗАТ «Індар», вимагає термінового рішення в рамках правового поля», - підсумувала Тетяна Бахтєєва.