Профільний комітет запропонує ВР створити ТСК у справі «Індару»

Члени парламентського комітету з питань охорони здоров`я одноголосно проголосували за створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України у справі інсулінового заводу «Індар».

Про це в коментарі УНІАН повідомила голова комітету, народний депутат України від Партії регіонів Тетяна БАХТЄЄВА.

За її словами, засідання парламентського комітету відбулося 14 вересня за участю міністра охорони здоров`я України Олександра АНІЩЕНКА і екс-глави Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як повідомила Т.БАХТЄЄВА, під час засідання комітету В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО підкреслила, що «відчуження з держвласності заводу «Індар» було проведене незаконно, згоди на відчуження Фонд держмайна не давав, як це передбачено Законом України «Про управління об`єктами державної власності». Також було порушення щодо суми відчуження».

Екс-голова ФДМУ запропонувала свою юридичну допомогу правоохоронним органам в консультуванні і розгляді відповідних документів.

У свою чергу секретар парламентського комітету Лілія ГРИГОРОВИЧ заявила, що «Україна – це країна, яка випускає літаки і виробляє інсулін. На цьому досягнення наші, схоже, вичерпуються. Але фінал по темі «Індар» може бути плачевним. Я вважаю, що держпакет акцій інсулінового заводу - 70,7 % акцій - необхідно повернути державі».

Після цього Т.БАХТЄЄВА винесла на голосування комітету пропозицію детально вивчити ситуацію. У відповідь на пропозицію члена комітету, народного депутата Володимира КАРПУКА про підготовку законопроекту щодо повернення «Індару» у держвласність, Т.БАХТЄЄВА відзначила: «Реєструйте і ми підтримуватимемо однозначно. Я буду співавтором законопроекту, готуйте».

При цьому Т.БАХТЄЄВА запропонувала «підготувати від імені комітету звернення до силовиків, до правоохоронних органів, Віктора Павловича (ПШОНКИ – генерального прокурора України – УНІАН), Анатолія Володимировича МОГИЛЬОВА (міністра внутрішніх справ – УНІАН) – в найкоротші терміни дати висновок щодо ситуації навколо заводу «Індар».

Через місяць народні депутати проведуть розширене засідання комітету з цього питання, повідомила голова комітету.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Індар» засновано 14 серпня 1997 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України «Про організацію виробництва вітчизняних інсулінів». Підприємство випускає більш як 60% інсулінів, що виготовляються в Україні.

За даними Мінохоронздоров`я України, фармацевтичний завод "Індар" здійснює виробництво 28 лікарських форм інсуліну (генно-інженерного, свинячого монокомпонентного і людського напівсинтетичного інсуліну у флаконах і картриджах), організовано виробництво власних субстанцій інсулінів.

Держава у 2000 році внесла свої 70,7% акцій «Індару» до статутного фонду ДАК «Укрмедпром».

У 2008 році 70,7% акцій заводу придбала компанія Storke Holdings Limited. Це рішення було оспорене в суді, і три роки тривав судовий розгляд.

Проте, за свідченням очевидців, у ніч на 8 липня 2011 року близько сотні бійців «Беркуту» увірвалися на територію заводу, щоб провести на завод представників нових власників підприємства. 11 липня прес-служба підприємства з посиланням на нового директора підприємства Євгена КОНОНЕНКА розповсюдила повідомлення, що підприємство працює в нормальному режимі.