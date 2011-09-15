Сьогодні визначатимуть кращу медичну сестру України
14:03, 15 вересня 2011Країна
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Сьогодні на Рівненщині розпочнеться П’ятий Всеукраїнський конкурс фахової майстерності медичних сестер «Ескулап-професіонал».
Як повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської обласної державної адміністрації, Рівненщину для проведення конкурсу його організатори обрали тому, що на минулорічному змаганні титул кращої медсестри України здобула Вікторія ВОЗБРАНЮК, яка працює в Рівненській обласній дитячій лікарні.
Наймайстернішу медсестру обиратиме журі, яке призначене Міністерством охорони здоров’я України.
Конкурс триватиме протягом двох днів.
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