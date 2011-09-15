За роки незалежності України чисельність сільського населення скоротилася на 2,5 млн. осіб.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської облради, про це поінформував під час наради-семінару Української асоціації районних та обласних рад президент асоціації, голова Харківської обларади Сергій ЧЕРНОВ.

Характеризуючи нинішній стан адміністративно-територіального устрою України, він навів, зокрема, такі статистичні дані: «З 1991 року спостерігається тенденція зменшення кількості сільських жителів. За останні 20 років чисельність сільського населення скоротилася на 2,5 млн. осіб, а кількість сільських населених пунктів зменшилась на 348 одиниць. Але разом з тим кількість рад збільшилась на 1067 одиниць».

Також С.ЧЕРНОВ звернув увагу на проблему відсутності у багатьох випадках чітких меж адміністративно-територіальних одиниць. «За даними Держкомзему, у 2010 році в Україні встановлено або змінено межі лише у 19 тис. 252 населених пунктах, що становить 64,5% від їх загальної кількості», - повідомив президент асоціації.

На думку С.ЧЕРНОВА, органи місцевого самоврядування користуються великою підтримкою у населення, яка є вкрай необхідною для проведення реформ.

«Громади мають бути самодостатніми і вирішувати 80% своїх питань самостійно», - вважає С.ЧЕРНОВ.