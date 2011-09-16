Україну запрошено до Європейської мережі дитячих Омбудсменів

Київ. 15 вересня. УНІАН. Україну запрошено до членства у Європейській мережі Омбудсменів з прав дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО на запрошення Європейської мережі Омбудсменів з прав дітей (ENOC, European Network of Ombudspersons for Children) взяв участь у щорічній конференції у Варшаві.

У повідомленні зазначається, що Європейська мережа Омбудсменів з прав дітей привітала рішення Президента України про створення інституту Уповноваженого Президента України з прав дитини. Учасники конференції висловили сподівання, що це сприятиме зміцненню процедур захисту прав та інтересів дітей в Україні. Окрім того, Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко отримав пропозицію щодо його членства у Європейській мережі Омбудсменів з прав дітей.

Ю.ПАВЛЕНКО підкреслив, що питання приєднання Уповноваженого Президента України з прав дитини до ENOC є особливо актуальним у контексті головування нашої держави у Комітеті міністрів Ради Європи, одним із пріоритетів якого є саме захист прав дітей.

«Досвід участі в конференції такого рівня обов’язково стане у нагоді для напрацювання проекту Стратегії Ради Європи щодо прав дітей на 2012-2015 роки, яку розробляє Україна в рамках головування в Раді Європи», – зазначив Ю.ПАВЛЕНКО.

Функції, завдання, основні методи роботи Уповноваженого Президента України з прав дитини, визначені Указом Президента України, та досвід роботи протягом першого місяця повністю відповідають стандартам Ради Європи та Європейської мережі Омбудсменів з прав дітей.

«Головне завдання Уповноваженого – почути кожну дитину, здійснити всі заходи, залучити всі можливі інструменти для поновлення прав дитини, яка скривджена», – розповів Ю.ПАВЛЕНКО і додав: «Надзвичайно важливим є те, що більша частина звернень до Уповноваженого надійшла саме від дітей».

Крім цього, Ю.ПАВЛЕНКО мав можливість ознайомитися з досвідом Польщі, де інститут дитячого Омбудсмена запроваджено окремим Законом.

*** Європейська мережа Омбудсменів з прав дітей заснована у 1997 році та об’єднує організації, які займаються захистом прав дітей, із 32 країн Європи.

Головними завданнями ENOC є сприяння повному виконанню положень Конвенції ООН з прав дитини, необхідність підтримання прав дітей, а, також поширення інформації про їх захист.