У Рівненській області станом на 7.00 вівторка кількість госпіталізованих внаслідок отруєння на весіллі зросла до 122 осіб.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, постраждалі перебувають в інфекційних відділеннях Володимирецької центральної районної лікарні та Кузнецовської міської лікарні з попереднім діагнозом “гастроентероколіт”. Серед госпіталізованих - 21 дитина.

Усі вони 14 липня перебували на весіллі у с.Малий Жолудськ Володимирецького району, де знаходилось близько 200 осіб з шести сіл району. Перебіг захворювання середнього та легкого ступенів.