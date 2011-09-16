Грантовій програмі i³ [ідея – імпульс – інновація] Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» www.i3grants.org - 1 рік.

Рівно рік тому, 16 вересня 2011 року, почала свою роботу грантова програма i³ [ідея – імпульс – інновація] Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України». За цей час відбулися 4 засідання Експертної ради, до складу якої входять 5 фахівців з різних сфер культури.

За час реалізації грантової програми 66 культурних проектів одержали фінансову підтримку, 29 з яких це - гранти на професійні подорожі за кордон з метою творчого розвитку і налагодження професійних контактів в міжнародному культурному середовищі. Один з таких проектів - Перший в Україні Фестиваль перекладів проходить в рамках VI Львівського міжнародного літературного фестивалю (в рамках 18-го Міжнародного «Форуму видавців в Львові») з 14 вересня по 18 вересня 2011. Детальнішу інформацію Ви можете знайти тут: http://i3grants.org/uk/projects/72

Нагадуємо, що ключовими критеріями відбору проектів є художня якість, інноваційність, здатність викликати інтелектуальну дискусію з важливих суспільних проблем, наявність компоненту міжрегіональної співпраці (залучення до проекту учасників з різних регіонів країни).

Максимальний розмір гранту для інституції складає - 160 000 грн. Максимальний розмір індивідуального гранту на створення художнього твору для індивідуальних художників – 80 000 грн. Максимальний розмір гранту на професійну подорож – 16 000 грн.

Звертаємо увагу, що з 2012 Фонд планує розширити сферу програми, надаючи гранти у сфері кіно. Детальнішу інформацію про проекти, що одержали фінансування, ви можете знайти на сайті – www.i3grants.org

Про фонд:

Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» - неприбуткова організація, заснована 15 липня 2005 року.

Місія Фонду – працювати для людей, усуваючи причини актуальних суспільних проблем; упроваджуючи кращий досвід, накопичений в Україні і за кордоном, створюючи унікальні системні рішення; добиваючись максимального результату кожним своїм проектом і дією.

Напрями діяльності: сучасна освіта, здоров`я нації, культурна спадщина, адресна допомога.

Президент Фонду - Рінат Ахметов.