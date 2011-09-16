У медичних закладах з'явиться посада «зубний гігієніст»

У державних медичних закладах з`явиться посада «зубний гігієніст».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, про це йшлося на спільній нараді МОЗ України, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, ДУ «Інститут стоматології НАМН України», Координаційної ради МОЗ України з питань стоматології, Асоціації стоматологів України та Координаційної ради Асоціації стоматологів України «Досвід та перспективи запровадження безперервної медичної освіти молодших медичних спеціалістів за спеціальністю «стоматологія».

Зазначалося, що в зв’язку з перевантаженістю лікарів-стоматологів лікувальною роботою, яка скорочує обсяг часу на проведення профілактичної роботи, існує необхідність в спеціалістах, які б проводили регулярні огляди порожнини рота та заходи профілактики, спрямовані на попередження розвитку карієсу, його ускладнень, хвороб пародонта, слизової оболонки порожнини рота і вже в разі необхідності направляли пацієнта на спеціалізовану стоматологічну допомогу.

«Сьогодні в державних закладах охорон здоров`я відсутні посади зубних гігієністів, а тому і робота в стоматологічних відділеннях спрямована не на профілактику стоматологічних хвороб, а на лікування наслідків вже розвиненої патології. Відмінна ж ситуація склалася в приватних стоматологічних клініках, де така посада як зубний гігієніст існує вже впродовж 10 років. Проте і ці фахівці не мають належної підготовки і виправити стан справ можливо шляхом збільшення підготовки зубних гігієністів за рахунок госпрозрахунку», - говориться в повідомленні..

Для цього, за даними прес-служби, в Україні з 2006 року в медичних навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації почали готувати молодших спеціалістів з медичною освітою за спеціальністю «зубний гігієніст». Перший випуск цих спеціалістів відбувся в 2009 році, а саме 230 спеціалістів за державним замовленням та 270 – на госпрозрахункових засадах. Втім, така кількість спеціалістів не є достатньою і прийнято рішення про збільшення підготовки молодших медичних працівників за спеціальністю «зубний гігієніст» в Україні. Зокрема, в більшості країн Європи та США сьогодні зменшується кількість підготовлених лікарів-стоматологів та збільшується кількість гігієністів.

Підготовка «зубних гігієністів» в Україні проводиться в 9 навчальних закладах України, таких як Житомирський Інститут медсестринства, Харківський, Львівський, Рівненський, Могилів-Подільський, Ківерцівський медичні коледжі, Шепепівське, Херсонське та Рокитнянське медичні училища.