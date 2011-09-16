Завтра в Україні - "бабине літо"
14:12, 16 вересня 2011Країна
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Очікується суха, тепла погода
Завтра в Україні опади не очікуються.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі 4-9°, вдень 17-22°; у південній частині вночі 10-15°, на узбережжі морів до 19°, вдень 21-26°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 13-18°.
У Київській області у суботу опади не очікуються. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 17-22°. У Києві температура вночі 7-9°, вдень 18-20°.
Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 19-23°; у Дніпрі біля Києва 18°.
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