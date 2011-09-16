В Україні стартував проект з удосконалення комунікації у системі охорони здоров’я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, у МОЗ відбулася перша зустріч учасників координаційного комітету проекту «Кризова комунікація – порятунок життів», ініціаторами якого виступили, крім міністерства, також організація «Рух за здоров’я» та GIZ Німецьке Товариство міжнародного співробітництва.

Результатом реалізації цього проекту стане відпрацювання чіткого механізму комунікації між управлінцями системи охорони здоров’я і населенням для забезпечення стабільності та запобігання паніки у суспільстві у випадках спалахів інфекційних захворювань.

Проект «Кризова комунікація – порятунок життів» триватиме до вересня 2012 року.

Як зазначила заступник міністра охорони здоров’я Галина КАЛІШЕНКО, нині вкрай важливим є формування чіткої та виваженої державної політики у сфері всебічної та дієвої комунікації. “Тому цей проект є надзвичайно вчасним для міністерства. Адже сьогодні міністерство зацікавлене у вдосконаленні існуючої напрацьованої роками системи комунікації та готове дослухатись до рекомендацій не тільки вітчизняних, а й зарубіжних колег, які мають більше досвіду і напрацювань, зокрема, що стосуються комунікації під час епідемій інфекційних захворювань», - сказала вона.

У свою чергу, директор Департаменту лікувально-профілактичної допомоги МОЗ Микола ХОБЗЕЙ зауважив, що стихійний характер коментарів і поглядів компетентних спікерів та установ ще донедавна викликали серед населення паніку та підігрівали недовіру.

Тому, за його словами, для ефективної боротьби з поширенням інфекцій та подолання паніки під час епідемії сьогодні потрібно мати готовий механізм комунікаційної стратегії, чітку нормативну базу, яка регламентувала б діяльність кожної ланки у країні та була обов’язковою до виконання посадовцями різного рівня.

«На випадок виникнення епідемії мають бути підготовлені спікери, готові надавати для ЗМІ та населення однозначну і конкретну інформацію про джерела інфекції та механізм передачі збудника, можливі групи ризику, обсяги поширення хвороби, підстави для звернення до лікаря, основні методи і правила профілактики, моделі поведінки в умовах поширення певної конкретної інфекції», - сказав М.ХОБЗЕЙ.

Проект «Кризова комунікація – порятунок життів» буде реалізований у шести обласних центрах: Києві, Харкові, Дніпропетровську, Донецьку, Одесі і Львові.

У рамках проекту передбачено проведення тренінгів для журналістів та посадовців, представників обласних управлінь охорони здоров’я на тему кризової комунікації. Також заплановано проведення круглих столів в обраних містах, розміщення публікацій у медичній пресі, намічено виготовлення і трансляцію телевізійних і радіопрограм на тему кризової комунікації.