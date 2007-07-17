У зоні ураження - 11 тисяч жителів Львівщини

У Львівській області у зоні ураження продуктами горіння фосфору опинились 11 тисяч місцевих жителів.

Як повідомив УНІАН заступник начальника прес-центру ГУ МНС у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, у понеділок о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга №2005 (всього у складі потяга було 58 вагонів). Цистерни слідували зі станції Аса (Джамбул, Казахстан) до станції Оклеса (Республіка Польща). Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

В результаті сходження цистерн було пошкоджено 50 м залізничної колії, близько 100 м контактної мережі та три опори. Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області.

О 22.29 понеділока пожежу було ліквідовано. Внаслідок пожежі продуктами горіння отруїлося 16 осіб, з яких 13 у стані тяжкого та середнього ступеня важкості госпіталізовано до військового медичного клінічного центру Західного оперативного командування у Львові. Семеро госпіталізованих – працівники МНС, двоє – працівники Державтоінспекції, четверо – місцеві жителі. Загиблих немає, однак на даний момент мешканці Буського району почали звертатися у лікарні та медпункти зі скаргами на нудоту і головний біль.

Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучено 450 осіб особового складу та 80 одиниць техніки, у тому числі: від МНС 125 осіб і 30 одиниць техніки, від Мінтрансу 30 осіб і 7 одиниць техніки (6 пожежних потягів), від МВС 220 осіб і 30 одиниць техніки, від МОЗ 25 осіб і 9 одиниць техніки.

На місці події працює віце-прем`єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК та оперативна група МНС на чолі з першим заступником міністра Володимиром АНТОНЦЕМ.

За словами В.ТУРОВЦЕВА, причини аварії поки невідомі, працівники залізниці проводять відповідні експертизи.