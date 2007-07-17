Соромливість скорочує життя - учені

Учені з американського Університету Нортвестерн в Чікаго в результаті досліджень, які тривали 30 років, довели, що такі риси вдачі, як соромливість і боязкість, скорочують тривалість життя і є причинами серцево-судинних захворювань.

Варто відзначити, що об`єктами вивчення були виключно чоловіки. Так, було встановлено, що сором’язливі чоловіки в два рази більше схильні до інфарктів і інсультів, ніж їхні однолітки без комплексів.

При цьому, як виявилось, навіть такі чинники, як особливості харчування, куріння і зайва вага не мають помітного впливу на цей феномен.

"Все каже про те, що боязким людям слід терміново змінювати свій спосіб життя: більше ходити в гості, частіше відвідувати театри, кафе, ресторани і танцмайданчики", - заявив один з представників наукового колективу.

В той же час учені поки що не можуть пояснити, чому соціально активніші люди менше хворіють на небезпечні для життя серцево-судинні захворювання.

ИТАР-ТАСС