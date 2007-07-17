В УНІАН з трансляцією на 5-му каналі відбудеться прес-конференція Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000», на якій вперше буде оприлюднено порядок перебігу кінцевої частини конкурсу на відбір Генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини – Дитячої лікарні майбутнього. Учасники: радник голови наглядової ради Фонду «Україна 3000» Андрій Мирошніченко; член наглядової ради Фонду «Україна 3000» Василь Вовкун; керівник прес-служби Фонду «Україна 3000» Марина Антонова. Під час прес-конференції буде повідомлено коли і як відбуватиметься відбір Генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров’я матері і дитини, а також яким чином ЗМІ зможуть оперативно отримувати інформацію та висвітлювати перебіг конкурсу. Окрім того, учасники прес-конференції окреслять подальші плани заходів з визначення Генерального проектувальника лікарні (вул.. Хрещатик, 4, конференц-зал). Потрібна акредитація. Телефон: 8 (050) 143-38-53. до 18-00 17 липня.