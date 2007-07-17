Грейпфрути можуть викликати рак грудей
12:18, 17 липня 2007Країна
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У дослідженні взяли участь 50 тис. жінок
Споживання великої кількості грейпфрутів може збільшити ризик виникнення раку грудей. Такого висновку дійшли в результаті досліджень американські учені з університетів Південної Кароліни і Гаваїв.
У дослідженні взяли участь 50 тис. жінок в період після менопаузи. Його результати показали, що у жінок, які з`їдали по половині грейпфрута щодня, ризик захворіти на рак грудей на 30% більший, ніж у тих, хто взагалі не їв ці цитрусові.
Річ у тому, що грейпфрути підвищують рівень естрогену в крові. Цей гормон здатний різко збільшити швидкість розвитку злоякісних новоутворень молочної залози.
В той же час учені підкреслюють, що для точного підтвердження цієї теорії потрібні детальніші дослідження.
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