Грейпфрути можуть викликати рак грудей

Споживання великої кількості грейпфрутів може збільшити ризик виникнення раку грудей. Такого висновку дійшли в результаті досліджень американські учені з університетів Південної Кароліни і Гаваїв.

У дослідженні взяли участь 50 тис. жінок в період після менопаузи. Його результати показали, що у жінок, які з`їдали по половині грейпфрута щодня, ризик захворіти на рак грудей на 30% більший, ніж у тих, хто взагалі не їв ці цитрусові.

Річ у тому, що грейпфрути підвищують рівень естрогену в крові. Цей гормон здатний різко збільшити швидкість розвитку злоякісних новоутворень молочної залози.

В той же час учені підкреслюють, що для точного підтвердження цієї теорії потрібні детальніші дослідження.

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