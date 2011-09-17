Підпишуть Меморандум між МОЗ, НАМН України, Фондом «Розвиток України», ДТЕК та МТС

19 вересня 2011 року о 15:00 у приміщенні Міністерства охорони здоров’я України (Київ, вул. Грушевського 7, 3 поверх, Зал міжнародних делегацій) відбудеться підписання Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України, Національною Академією Медичних Наук України, Благодійним фондом Ріната Ахметова «Розвиток України», компанією ДТЕК та компанією МТС.

Меморандум присвячено питанням розбудови Національної телемедичної мережі, завданням якої є забезпечення доступності високоспеціалізованої медичної допомоги для пацієнтів, які проживають в обласних центрах чи приїжджають на консультацію з віддалених куточків України.

Після підписання меморандуму відбудеться прес-конференція.

Учасники прес-конференції:

■Тетяна Бахтєєва – Голова комітету ВР України з питань охорони здоров’я;

■Олександр Аніщенко – Міністр охорони здоров’я України;

■Андрій Сердюк – Президент Національної академії медичних наук України;

■Олег Проживальський – Директор по корпоративному управлінню та контролю компанії МТС;

■Анатолій Заболотний – Директор Благодійного фонду «Розвиток України»;

■Олександр Толкач – Директор із зовнішніх зв’язків ДТЕК.

Акредитація журналістів у прес-службі МОЗ України

триватиме до 10:00 19 вересня 2011 року

Тел.: (044) 253 02 25, або на e-mail: press1@moz.gov.ua.