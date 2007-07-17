Від МОЗ вимагають припинення тендерних закупівель препаратів ВІЛ/СНІД

Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД (ЛЖВ), вимагає від Міністерства охорони здоров`я України припинити тендерні закупівлі препаратів антиретровірусної терапії, які застосовуються при лікуванні ВІЛ-інфекції і СНІДу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявила радник з політики і адвокації ЛЖВ Ірина БОРУШЕК.

«Тендерний комітет Міністерства охорони здоров`я України не допустив до участі в конкурсі ті компанії, які пропонували оригінальні препарати, котрі мають прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров`я. Комітет проігнорував звернення громадян, для яких ці препарати купуються і які хочуть лікуватися якісними препаратами. Вони хочуть, щоб якість була підтверджена міжнародними сертифікатами, а не якимись сумнівними українськими стандартами якості, що придумані як механізм для відмивання грошей», - сказала І.БОРУШЕК.

За її словами, препарати індійського виробництва «Нелфінавір» і «Лопінавір», які планує купити Мінохоронздоров`я, не пройшли прекваліфікацію ВООЗ і мають значні побічні ефекти при застосуванні. «З незрозумілих причин, препарат «Лопінавір» отримує державну реєстрацію за 5 днів до проведення конкурсу. Від застосування цього препарату відмовилися країни Африки», – повідомила І.БОРУШЕК.

У свою чергу незалежний міжнародний експерт з лікування Костянтин ЛЕЖЕНЦЕВ зазначив, що прекваліфікація ВООЗ протягом кількох років систематично виключається з умов проведення торгів, незважаючи на те, що вона закріплена в національному стандарті лікування ВІЛ-інфекції. «Процедура прекваліфікації була запроваджена ВООЗ для того, щоб обмежити на ринку присутність фальсифікованих препаратів і препаратів сумнівної якості», - сказав він.

Тим часом, голова Державної служби лікарських засобів Юрій КОНСТАНТІНОВ пояснив, що наявність прекваліфикації ВООЗ було виключено з тендерних умов у примусовому порядку за рекомендаціями Тендерної палати і Антимонопольного комітету. «Ця вимога була виключена як така, що приводить до дискримінації і зниження конкуренції», - сказав він.

Ю.КОНСТАНТІНОВ також підкреслив, що препарати, що купуються, мають сертифікати GMP ВООЗ, європейської та української GMP з обов`язковою інспекцією виробництв (GMP – сертифікат належної медичної практики – УНІАН). «Процедура прекваліфікації ВООЗ була запроваджена як необхідний елемент забезпечення надходження якісних, ефективних і безпечних препаратів у ті країни, в яких відсутня власна система контролю над якістю лікарських засобів. Це найбільш гостра проблема для країн африканського континенту та інших країн, що розвиваються», - додав Ю.КОНСТАНТІНОВ.

У свою чергу директор Державного фармакологічного центру Міністерства охорони здоров`я України Віктор ЧУМАК спростував твердження І.БОРУШЕК про державну реєстрацію препарату «Лопінавір» за кілька днів до проведення конкурсу. «27 вересня 2006 року компанія направила документи. 22 лютого 2007 року питання розглядалося на вченій раді і 19 квітня препарат був зареєстрований», – сказав він.

В.ЧУМАК також повідомив, що лікуючі лікарі у разі виявлення побічних ефектів при застосуванні будь-яких препаратів зобов`язані заповнювати спеціальний акт. «Після отримання таких документів для вивчення ситуації направляється комісія, і препарат виключається із застосування», - уточнив директор Державного фармакологічного центру.

Тим часом завідуюча центром «Клініка для лікування дітей з ВІЛ/СНІД» Світлана КОМАР підтвердила, що таких актів при виявленні побічних ефектів від застосування препаратів «Нелфінавір» і «Лопінавір» у її клініці не заповнювалося. С.КОМАР мотивувала це непоінформованістю лікарів у зв`язку з недостатнім інформуванням Міністерства охорони здоров`я про правила заповнення таких форм і наявності їх зразків.

Довідка УНІАН. В Україні закупівля антиретровірусних препаратів з 2001 року фінансувалася Глобальним фондом по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом і малярією. Реалізація цього проекту Глобального фонду закінчується в 2007 році, а з 2008 року фінансування антиретровірусної терапії має здійснюватися з державного бюджету.

Національна координаційна рада з питань попередження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу 13 червня 2007 року доручила Міністерству охорони здоров`я підготувати експертні висновки про ситуацію, що склалася в Україні із застосуванням препарату «Нелфінавір». Крім того, Нацрада рекомендувала припинити процедуру закупівлі антиретровірусних препаратів і їх генеричних препаратів для лікування ВІЛ/СНІД до отримання експертних висновків.

Тендерний комітет Мінохорониздоров`я провів 21 червня конкурс на закупівлю АРВ-препаратів загальною вартістю 37 мільйонів гривень. Згідно з результатами конкурсу, Міністерство охорони здоров`я має закупити 16 найменувань препаратів індійського виробництва, серед яких «Нелфінавір» і «Лопінавір».