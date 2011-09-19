Україна вступить до Європейської організації дитячих омбудсменів

Україна за три місяці планує вступити до Європейської організації уповноважених з прав дитини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив уповноважений Президента України з прав дитини Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

"Ми розпочинаємо процедуру вступу до Європейської організації омбудсменів з питань прав дитини. Ця процедура передбачає мінімум три місяці, а також відповідний невеликий, символічний вступний внесок", - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, до організації входять 32 європейські країни, в яких запроваджено інститут уповноваженого з прав дитини.

Крім того, Ю.ПАВЛЕНКО повідомив, що Україна планує представити на одне із тематичних засідань інститутів Ради Європи стратегію політики у сфері прав дитини до 2020 року. "Це теж є дуже важливим з точки зору формування сьогоднішньої державної політики України", - переконаний уповноважений Президента з прав дитини.