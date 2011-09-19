АМК зобов’язав КМДА навести лад на ринку платних медпослуг
Регулювання тарифів
Антимонопольний комітет України зобов’язав Київську міську державну адміністрацію привести свої дії щодо регулювання тарифів на платні послуги, що надають лікувально-профілактичні державні та комунальні заклади охорони здоров’я, у відповідність до вимог законодавства.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі АМК.
Як встановив комітет, відсутність належного регулювання у галузі платної медицини з боку КМДА призвело до необґрунтованого стягнення з громадян у місті Києві коштів за послуги, що мають надаватися безкоштовно. А також до завищення вартості медичних послуг.
По-перше, наголошують в АМК, Київміськдержадміністрація не встановлює тарифи на платні медичні послуги, хоча це передбачено постановою КМУ від 25 грудня 1996 р. № 1578 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)». Натомість тарифи затверджують комунальні заклади, а Головне управління цінової політики та Головне управляння охорони здоров’я лише їх погоджують.
По-друге, Головне управління цінової політики адміністрації фактично самоусунулося від перевірки цих тарифів та неправомірно зобов’язало комунальні заклади здійснювати експертизу тарифів виключно у стороннього підприємства – ТОВ «Медицина ВМ». «Статутний фонд товариства становить 40 тис. грн. та складається з велосипеда, пральної машини, газової плити, електробритви тощо. У результаті цих дій комунальні заклади протягом 2010 року та першого півріччя 2011 року понесли додаткові витрати на загальну суму 900 тис. грн.», - йдеться в повідомленні АМК.
Наслідком таких підходів КМДА стало те, що до переліків платних послуг входять такі, які відповідно до нормативно-правових актів мають надаватися безкоштовно. А саме: прийоми, застосування одноразових рукавичок лікарем, послуги з накладання та зняття пов’язок, оформлення довідок та історії хвороби тощо. При цьому, як показали результати дослідження, кількість платних медичних послуг у комунальних закладах Києва варіюється від 100 до 1300. Разом з цим, розміри тарифів на ці послуги перебувають у діапазоні від 5 грн. до 11 тис. грн. (без ПДВ).
За результатами проведеного аналізу калькуляції вартості послуг виявлено, що основну частину витрат становлять: заробітна плата, премії медичного персоналу у розмірі 100–300 відсотків від окладу, а також прибуток у розмірі 30 відсотків.
Такі дії Київської міської державної адміністрації містять ознаки порушення конкурентного законодавства, наголосили в АМК.