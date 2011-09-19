У Харкові почалася міжнародна конференція з ядерної медицини

У Харкові 19-21 вересня на базі Інституту сцинтиляційних матеріалів науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів» НАН України пройде міжнародна конференція «Ядерна медицина: Фізика, Інженерія, Практика».

Як повідомили кореспонденту УНІАН в «Інституті монокристалів», організатором заходу за підтримки Міністерства закордонних справ України, Державного департаменту США і Посольства США в Україні виступає Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.

На конференції заслуховуватимуть доповіді, що стосуються нового нейтронного джерела, яке планується побудувати в Національному науковому центрі «Харківський фізико-технічний інститут». Окрім цього, в ході заходу вчені проаналізують стан ядерної медицини, а також перспективи розвитку цієї галузі в Україні та інших країнах.

Як повідомляв УНІАН, на базі Національного наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут» (ХФТІ) планується впродовж найближчих 4-х років розробити й побудувати спільно з Аргонською національною лабораторією США нову ядерну установку «Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, керованій електронним прискорювачем» («Джерело нейтронів»).

За словами генерального директора ННЦ «ХФТІ» Івана НЕКЛЮДОВА, окрім досліджень властивостей підкритичних збірок, «Джерело нейтронів» дасть можливість виробляти всі медичні ізотопи, які сьогодні використовуються в світі. Установка також дозволить сертифікувати матеріали (зокрема продукти харчування), опромінювати біологічні об`єкти (зокрема для нейтронної терапії), досліджувати наноматеріали, розвивати нанотехнології й радіаційне матеріалознавство. Запуск передбачено в 2014 році. Потужність установки становитиме 250 КВт.

Довідка УНІАН. Ядерна медицина – це галузь на стику фізики й медицини, яка використовує радіоактивні ізотопи для діагностики та лікування хвороб людини. Методи радіонуклідної діагностики використовуються практично в усіх областях медицини, а найактивніше застосовуються в онкології, кардіології, нефрології.