Мультфільми небезпечні для здоров`я дітей

Фахівці київського Інституту психології, проаналізувавши сучасний ринок мультиплікації, дійшли висновку, що більшість закордонних анімаційних фільмів формують у дітей поганий смак, розпалюють агресію і в майбутньому можуть викликати психічні розлади.

Діти, надивившись мультиків, стають дратівливими, погано сплять.

Леся ВОВЧИК-БЛАКИТНА з інститут психології імені Г.С. Костюка упевнена, що деякі мультфільми можуть призвести до проблем, які нагадують шизофренічні стани, до психоневрологічних проблем, до проблем відставання в розвитку мови, відставання в розвитку інтелекту.

Надивившись сцен агресії на екрані, дитина переносить їх в реальне життя. Важко малюкам і зрозуміти, чому з телевізора на нього дивляться герої не схожі ні на людей, ні на тварин.

Але найгірше в таких мультиках – використання 25-го кадру. Наприклад, як у фільмі «Мертва принцеса».

«Там є 25-й кадр, який фактично пропагує дітоненависну ідеологію, тобто мати - вона завжди неприваблива, якесь чудовисько, а красуня, вона завжди красуня», - говорить Вовчик-Блакитна.

Що дивитися українським дітям, вирішує Служба кінематографії Міністерства культури і туризму. Вони видають прокатні посвідчення, якими оцінюють якість сюжету і відеоряду, його перекладу і дубляжу на українську, привласнюють вікову категорію, з`ясовують, чи не суперечить фільм нашому законодавству.

«Законодавство забороняє показувати на екрані жорстокість, насильство, порнографію, сексуальне збочення», - говорить глава Державної служби кінематографії Ганна ЧМІЛЬ.

Проте чітких критеріїв, що таке жорстокість, насильство, ніде немає.

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