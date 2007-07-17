Пари жовтого фосфору вражають кістки, кістковий мозок і печінку

Коментуючи техногенну катастрофу у Львівській області, директор Інституту екології Карпат Оксана Марискевич зазначила, що потрапляння парів жовтого фосфору в атмосферу може мати складні екологічні наслідки у зв’язку з великою спекою, що стоїть зараз на Львівщині. За її словами, окрім ураження кісток, кісткового мозку та некрозу печінки пари фосфору при високій температурі також можуть викликати набряки легенів.

«Оскільки через 2 дні в регіоні обіцяють сильні дощі, небезпечні сполуки жовтого фосфору можуть потрапити в ґрунтові води, що призведе до екологічного забруднення значних територій», – вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області. О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано. Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців. Госпіталізовано 14 постраждалих.