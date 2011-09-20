На всеукраїнському конкурсі обрано кращу медсестру країни

У Рівному закінчився V Всеукраїнський конкурсу фахової майстерності медичних сестер «Ескулап-професіонал», який тривав протягом двох днів.

Переможницею конкурсу стала Олеся ДЕМБОРИНСЬКА з Тернопільщини, повідомили УНІАН у прес-службі Рівненської обласної державної адміністрації.

Загалом же журі, призначене Міністерством охорони здоров’я України, наймайстернішу медсестру обирало із 24 конкурсанток. Вони продемонстрували теоретичні знання та практичні навики з хірургії, терапії, педіатрії.

Як повідомлялося, торік титул кращої медсестри здобула рівнянка, тому саме Рівненська область цього року приймала всеукраїнський конкурс.

Наступного ж року змагання медсестер відбуватимуться у Тернополі.