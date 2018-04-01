Тетяна Бахтєєва: Розвиток телемедицини для України є особливо важливим і актуальним

Про це заявила народний депутат, член парламентської фракції Партії Регіонів, голова профільного комітету з питань охорони здоров`я Тетяна Бахтєєва на підписанні Меморандуму про взаєморозуміння щодо подальшого розвитку національної мережі телемедицини в Україні.

«Сьогодні в нашій країні украй складна ситуація з організацією своєчасної, доступної якісної медичної допомоги за участю висококваліфікованих фахівців. Ця проблема має місце в багатьох містах, за винятком обласних центрів, проте особливо гостро вона стоїть у віддалених сільських населених пунктах. Багато жителів нашої країни, що проживають у віддаленій місцевості, вимушені їхати за отриманням такої допомоги в столицю або в інші великі міста. Тому розвиток такого сучасного напряму медицини, як телемедицина, є особливо актуальним і важливим для України», - сказала Бахтєєва.

Народний депутат додала: телемедицина дасть можливість надати висококваліфіковану допомогу фахівців провідних медичних центрів у віддалених районах і істотно заощадити при цьому витрати пацієнтів. Завдяки телемедицині практичні лікарі в процесі регулярного консультування одержать додатковий досвід і знання. Також лікарі зможуть «відвідувати» відеолекції або спостерігати за ходом операції, що проводиться найавторитетнішими фахівцями, знаходячись у цей момент за сотні і тисячі кілометрів.

Одним з ключових питань для впровадження телемедицини на практиці є нормативно-правове забезпечення.

Нардеп заявила: необхідне приведення у відповідність з сучасними вимогами діючої нормативно-правової бази з питань надання телемедичних послуг. У ряд законів потрібно внести поправки, що стосуються розвитку телекомунікаційних систем, перш за все в Основи законодавства України про охорону здоров`я додати пункт про право громадян на отримання телекомунікаційних консультацій. Законодавче закріплення телемедицини, як одного з видів медичної допомоги, зажадає внесення змін як мінімум до 10 Законів. Крім того, народними депутатами вже підготовлений проект окремого Закону «Про телемедицину».

«Вдосконалення нормативної бази надзвичайно важливе для ефективного і якісного подальшого розвитку системи охорони здоров`я України, її належного реформування, на необхідності якого наполягає Президент України Віктор Федорович Янукович,» - підкреслила парламентарій.

Тетяна Бахтєєва сказала: такі масштабні проекти як телемедицина краще всього реалізуються в тих країнах, де держава активно фінансує подібні проекти. Проте, інформатизація охорони здоров`я має дуже низькі темпи, а якщо говорити про телемедицину, то сьогодні бюджетні гроші на її розвиток не виділяються взагалі. Все що робиться – робиться за гроші приватних компаній і фондів.

«Зараз до цієї теми активно приєднався фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» і ДПЕК («Донбаська паливно-енергетична компанія»). Тому ми маємо всі підстави сподіватися і вірити, що телемедична мережа буде заведена до всіх обласних установ охорони здоров`я,» - сказала народний депутат.

Тетяна Бахтєєва від імені Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров`я подякувала Добродійному фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» і компанії ДПЕК за ті зусилля по розвитку телемедицини в України, які вони вже зробили. І за ті важливі справи, які вони мають намір продовжити разом з Міністерством охорони здоров`я України і Національною академією медичних наук України після підписання відповідного меморандуму.

«Завдяки цьому яскравому прикладу державно-приватного партнерства і добродійності, Україна стане одним з сучасних центрів розвитку і практичного використання телемедичних технологій. А це, у свою чергу, дозволить значно підвищити якість і доступність спеціалізованої і високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається громадянам нашої країни, серйозно поліпшити і підняти на якісно новий рівень знання і практичні навики українських лікарів,» - підсумувала Бахтєєва.