ВР ухвалила Закон «Про протидію торгівлі людьми»

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про протидію торгівлі людьми».

Як передає кореспондент УНІАН, за даний документ проголосували 290 із 378 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

У Законі «Про протидію торгівлі людьми» визначено основні напрями реалізації державної політики, спрямованої на протидію торгівлі людьми; повноваження органів виконавчої влади під час здійснення заходів з протидії торгівлі людьми; механізм запобігання торгівлі людьми, боротьби з нею, надання допомоги та захисту постраждалим особам.

Також закон визначає права постраждалих від торгівлі людьми осіб, які звернулися за допомогою; засади міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми.

Крім того, передбачено посилення відповідальності за правопорушення, пов`язані з торгівлею людьми.

Зокрема, закордонні дипломатичні установи України у разі необхідності забезпечують громадян України відповідними документами для повернення в Україну, надають необхідну консультаційну і правову допомогу та вживають необхідних заходів щодо їх повернення в Україну.

У разі відсутності у громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, коштів для повернення в Україну, закордонні дипломатичні установи України сприяють поверненню їх в Україну.

Також визначена процедура репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми.

В законі визначені спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми. У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи особою без громадянства, в установленому порядку приймається одне з таких рішень: повернення дитини до країни походження; залишення дитини в Україні.

Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає залишенню в Україні у разі неможливості її повернення до країни походження та за наявності умов для інтеграції дитини в Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров`я, освіту, соціальний захист.

При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси дитини.

Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни походження, якщо є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та не відповідає її інтересам.