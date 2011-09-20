Завтра в Україні буде сухо і тепло

21 вересня в Україні, за прогнозами синоптиків, утримається суха і тепла погода.

Про це УІНАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме південно-східний, 5-10 м/с; на півдні північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 5-10°, вдень 20-25°; у південній частині та на Закарпатті вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°

У Києві та області опадів не передбачається. Температура по області вночі 5-10°, вдень 20-25°. По м. Києву температура вночі 8-10°, вдень 23-25°.

20 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 19-22°, в районі Чорноморського 18°; у Дніпрі біля Києва 17°.