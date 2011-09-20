Закон щодо запобігання фальсифікації ліків набере чинності з 1 листопада

Верховна Рада України усунула неузгодженості у тексті прийнятого 8 вересня 2011 року закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів».

Парламент вирішив, що даний закон вступить в дію в разі підписання його Президентом України 1 листопада 2011 року. В ухваленому законі передбачалося, що він вступить в дію 1 вересня 2011 року, хоч закон ухвалювався 8 вересня 2011 року.