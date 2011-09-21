Впровадження страхової медицини передбачене реформами

Реформування системи охорони здоров’я в Україні передбачатиме впровадження ефективної страхової медицини.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це заявив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ, відповідаючи на запитання журналістів у Нью-Йорку.

Глава держави наголосив, що програма реформ у системі охорони здоров’я України розрахована на багато років, а в ході реалізації реформи мають прийматись найбільш ефективні рішення, які забезпечать хороший кінцевий результат.

«Лікар повинен дійти до людини, і людина повинна відчути, що з нею працює фахівець», - сказав В.ЯНУКОВИЧ. За його словами, реформування вітчизняної медицини стосується як надання швидкої медичної допомоги, так і впровадження сімейної медицини, належного амбулаторного обслуговування, роботи спеціалізованих центрів.

«Безумовно, своє місце тут займає страхова медицина. У цьому напрямку також передбачене поступове реформування», - сказав Президент.

Громадяни, які працюють, вкладатимуть кошти у своє здоров’я, а малозабезпечені верстви населення матимуть державну підтримку, зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

«Люди, які не можуть платити - інваліди, люди похилого віку - держава заплатить за них. Це також бюджетні програми, які обов’язково будуть працювати в нашій державі», - сказав Президент.

Як показують дослідження, додав В.ЯНУКОВИЧ, ефективне використання всіх наявних у країні ресурсів навіть за незмінних обсягів фінансування значно покращить медичне обслуговування.

Відповідаючи на запитання, Президент також відзначив, що у системі медицини, як і в інших сферах життєдіяльності, буде застосовуватися приватно-державне партнерство. Він додав, що в Україні вже прийняте відповідне законодавство.

«Це звична практика... Приватно-державне партнерство - це дуже ефективний метод досягнення мети в тому чи іншому напрямку», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

«Об’єднання зусиль держави і приватного капіталу, приватних компаній - це світова практика, і вона сьогодні вже повною мірою застосовується в Україні», - зазначив Президент.