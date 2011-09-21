Скасування переходу на зимовий час сприятливе для здоров'я

Міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО вважає, що скасування переходу на зимовий і літній час сприятливо вплине на здоров`я українців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Кабінеті міністрів України.

За словами О.АНІЩЕНКА, адаптація організму людини до переходу на зимовий або літній час супроводжується слабкістю, в цей час знижується імунітет. Зокрема, за його словами, «може приєднатися банальна респіраторка на тлі ослабленого організму».

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня Верховна Рада України прийняла постанову «Про зміну порядку обчислення часу на території України», якою скасовано щорічне переведення годинників на зимовий і літній час.

Цією постановою передбачено встановити з 27 березня 2011 року на території України час другого годинного поясу з додаванням однієї години.