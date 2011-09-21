Янукович запевняє: реформи поліпшать добробут та здоров'я

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ запевняє, що запроваджена в Україні широкомасштабна програма реформ спрямована на створення для людей умов, за яких вони будуть із впевненістю дивитись у майбутнє, дбати про своє благополуччя та здоров`я.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав у Нью-Йорку під час виступу на засіданні високого рівня Генеральної Асамблеї ООН з профілактики неінфекційних захворювань та боротьби з ними.

Як зазначив В.ЯНУКОВИЧ, проблема боротьби з неінфекційними захворюваннями є дуже актуальною і, без перебільшення, має світовий масштаб та впливає на глобальний розвиток, вражаючи людей в усіх країнах, незалежно від їх соціально-економічного стану.

За словами Президента, Україна не є виключенням. Левова частка випадків передчасної смертності в нашій країні – через хвороби серцево-судинної, ендокринної систем, онкозахворювання, травми. Фахівці стверджують, що значною мірою цьому можна було б запобігти. Вказані проблеми не є суто медичними. Їх корені – в рівні добробуту людей, їх способі життя, екології, соціально-економічній ситуації в країні, зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що півтора роки тому ініціював, зокрема, реформу системи охорони здоров`я в Україні. «Нашим пріоритетом на найближчий рік є модернізація системи первинної медичної допомоги. Для багатьох українських регіонів це означатиме відродження сільської медицини, яка, на жаль, все ще знаходиться в складній ситуації. Так, ми максимально наблизимо медичну допомогу до громадянина, забезпечимо профілактику і раннє виявлення неінфекційних захворювань», - відзначив В.ЯНУКОВИЧ.

Також, за словами Президента, одним із пріоритетних напрямків державної політики є боротьба з тютюнопалінням. При цьому він зазначив, що Україна однією з перших у Східній Європі підписала відповідну Рамкову конвенцію Всесвітньої організації охорони здоров’я. «Завдяки підвищенню акцизу, жорсткішим вимогам щодо торгівлі, забороні реклами, обмеженню паління у громадських місцях вже є відчутні результати: можна стверджувати, кожен четвертий покинув курити», - сказав глава Української держави.

Також, за його даними, «маємо успіх у боротьбі з травматизмом. За три роки кількість загиблих внаслідок дорожньо-транспортних пригод зменшилася у 2,4 рази». Це, на думку В.ЯНУКОВИЧА, результат комплексної політики: покращення якості доріг, посилення санкцій за порушення правил дорожнього руху та боротьби з корупцією в лавах дорожньо-патрульної служби.

Крім того, як сказав В.ЯНУКОВИЧ, для забезпечення здоров’я майбутнього покоління українська влада активно займається покращенням медичних та інфраструктурних умов для народження дитини. Зокрема, зазначив він, цього року стартував національний проект «Нове життя», у рамках якого найближчим часом буде відкрито спеціалізовані перинатальні центри у 4 регіонах країни, де стан справ з опікою материнства є неналежним. «Таким чином плануємо й надалі мати позитивну динаміку зростання народжуваності, яка намітилася впродовж останніх років», - додав Президент.

Він також підкреслив, що аналізуючи світові процеси і власний досвід, в Україні переконані, що повноцінне і якісне харчування є важливим фактором профілактики захворювань та підтримання здоров`я.

Відтак, сказав В.ЯНУКОВИЧ, динамічно розвиваючи власне сільське господарство, Україна планує стимулювати виробництво екологічно чистих продуктів харчування. «Вже у найближчому майбутньому ми збільшимо поставки такої продукції за доступною ціною на міжнародні ринки. У нас є для цього великий потенціал. Таким буде внесок України у покращення якості харчування у світі», - підкреслив Президент.

«Україна приділяє надзвичайно важливого значення виконанню взятих на себе міжнародних зобов’язань у сфері охорони здоров’я, зокрема у рамках виконання Цілей розвитку тисячоліття. Політична декларація, яка ухвалена за підсумками нашого засідання, повинна стати орієнтиром для міжнародної спільноти у справі зменшення негативних наслідків неінфекційних захворювань.

Переконаний, що спільними зусиллями держав-членів та установ Організації Об’єднаних Націй ми досягнемо успіху», - наголосив В.ЯНУКОВИЧ.