На місце техногенної аварії на Львівщині прибули хімічні війська

До Львівської області на місце аварії вантажного потяга, який перевозив жовтий фосфор, прибули спецпідрозділи хімічних військ Самбірської військової частини.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник начальника прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Віталій ТУРОВЦЕВ, війська прибули для проведення дезактивації забрудненої території.

За його словами, надходить інформація, про те, що з уражених населених пунктів продовжується поступова евакуація населення, більшість мешканців прилеглих до місця аварії сіл самостійно виїжджають в інші райони або до родичів.

На даний час причини аварії залишаються невідомими, обласна влада та екологічні служби також поки не дають відповіді на запитання щодо можливої загрози навколишньому середовищу та впливу випаровувань фосфору на людей.

За інформацією джерел у Львівській облдержадміністрації, у лікарні Буського та Радехівського району, а також у сільські медичні пункти звертається населення зі скаргами на запаморочення, блювоту, розлади шлунку. Офіційної інформації про якісь масові ураження людей на даний час немає.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області. О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано. Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців. Госпіталізовано 14 постраждалих.

На місці катастрофи перебуває міністр транспорту і зв’язку Микола РУДЬКОВСЬКИЙ, у тісній координації працюють міністерства оборони та охорони здоров’я.