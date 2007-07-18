У військово-клінічному центрі перебувають 15 потерпілих від розливу фосфору

У військово-клінічному центрі Міністерства оборони України у Західному регіоні станом на 18.00 перебувало 15 потерпілих від розливу фосфору на Львівщині.

Про це повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, посилаючись на дані начальника військово-клінічного центру Міністерства оборони України у Західному регіоні полковника медичної служби Сергія ПЕТРУКА. Він поінформував, що стан їхнього здоров’я середнього і легкого ступеню тяжкості.

С.ПЕТРУК дав практичні рекомендації, як запобігти отруєнню фосфором.