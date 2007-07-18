Охорона здоров’я у тюрмах України та найкращий європейський досвід

Міністерство юстиції України презентувало концепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, презентація концепції відбулась у ході дводенного круглого столу на тему: “Охорона здоров’я у тюрмах: практичне застосування програм зі зменшення шкоди та найкращого європейського досвіду”, який завершив свою роботу вчора в Пущі-Водиці під Києвом.

Як повідомив начальник Управління Мін’юсту із забезпечення взаємодії з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через міністра юстиції, Володимир СЄРОВ, концепція визначає основні напрями реформування системи виконання покарань в Україні. Вона повинна забезпечувати дотримання прав людини у місцях ув’язнення, захист інтересів особи, суспільства та держави, суттєве зменшення повторної злочинності серед осіб, що відбувають або відбули кримінальні покарання, створення умов для виправлення та адаптації у суспільстві колишніх в’язнів, приведення умов утримання засуджених та осіб, узятих під варту, у відповідність до вимог національного законодавства та відповідних Європейських пенітенціарних правил.

Крім того, у ході круглого столу було наголошено, що особливе занепокоєння викликає нинішній стан охорони здоров’я в пенітенціарній системі України. На сьогодні місця ув’язнення є джерелами розповсюдження ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та інфекційних захворювань.

Було наголошено, що у найближчому майбутньому на поліпшенні охорони здоров’я у тюрмах має бути зосереджена підвищена увага уряду, а також відповідних міністерств та відомств.

Зокрема, для в`язнів має бути забезпечений догляд, лікування та підтримка, що базуються на дотриманні прав людини і гендерному підході, еквівалентних тим, що пропонуються іншим членам суспільства. Необхідно також запровадити інтегрований підхід до охорони здоров’я у в’язницях шляхом вдосконалення самої системи охорони здоров’я, з одночасним поліпшенням умов утримання у в’язницях та управління кримінально-виконавчою системою.

Як дискусійне у ході круглого столу порушувалось питання необхідності запровадження тюремних програм з розповсюдження шприців у місцях ув’язнення. Оскільки, незважаючи на заборони вживання наркотиків, такі випадки є, причому з багаторазовим використанням шприців, що призводить до поширення серед ув’язнених ВІЛ/СНІДу.

У засіданні круглого столу взяли участь представники Державного Департаменту з питань виконання покарань, Міністерства юстиції, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства внутрішніх справ, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, прокуратури, СБУ, та громадських організацій.

Як повідомляв УНІАН, 21 травня 2007 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав розпорядження «Про заходи щодо реформування Державної кримінально-виконавчої служби України».

Глава держави розпорядився утворити Комісію з розробки проектів Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та Комплексної цільової програми реформування Державної кримінально-виконавчої служби України.

Головою комісії призначено заступника глав Секретаріату Президента Віктора БОНДАРЯ.