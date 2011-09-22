Комітет ВР з питань охорони здоров'я підтримав проект бюджету на 2012р.

Про це на черговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров`я сказала його голова, народний депутат, член парламентської фракції Партії Регіонів Тетяна Бахтєєва.

«Слід зазначити, що в цілому проект бюджету - 2012 у сфері охорони здоров`я є достатньо збалансованим і враховує основні потреби галузі. Тому члени Комітету підтримали ухвалення проекту бюджету на 2012 рік в першому читанні», - сказала Бахтєєва.

Народний депутат відзначила: у проекті державного бюджету на 2012 рік на сферу охорони здоров`я заплановано 56,1 млрд. гривень, з них державний бюджет складає 16,6 млрд.грн., місцеві бюджети - 39,5 млрд. гривень. У 2012 році частка витрат на охорону здоров`я в структурі ВВП відповідно до проекту бюджету складе 3,7%, проти 3,4% в поточному році. Тобто по цьому показнику ми маємо істотне збільшення.

«Але, я в черговий раз хочу нагадати, що за рекомендаціями ВООЗ, неможливо чекати ефективної роботи галузі охорони здоров`я, якщо витрати на неї складають менше 5% ВВП» - додала Бахтєєва.

За її словами, справжнім проривом в проекті Бюджету можна назвати збільшення більш ніж в 2 рази фінансування програми лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань (з 114 млн. в 2011 р. до 264 млн. в 2012).

«Це – дуже важлива і позитивна зміна, оскільки, як відомо, серцево-судинні захворювання є основною причиною смертності (65% всіх випадків смерті) і одним з основних чинників, що формують структуру захворюваності населення України», - відзначила Бахтєєва.

Також значно збільшено фінансування програми по профілактиці і лікуванню ВІЛ/СНІДу (на 48,5%) і програми «Дитяча онкологія» (на 50%).

Окрім цього, голова комітету відзначила: проектом держбюджету 2012 року передбачено рішення ряду соціальних питань в сфері охороні здоров`я. Зокрема, з 1 січня 2012 року передбачена виплата медичним і фармацевтичним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу при наданні основної щорічної відпустки, в сумі 1,6 млрд.грн. Також, збільшаться зарплати лікарів-хірургів вищої категорії на 861 грн., дільничного лікаря-терапевта вищої категорії на 704 грн., фельдшерів вищої категорії на 540 грн. порівняно з 2011г. На субвенції місцевим бюджетам в галузі охорони здоров`я заплановано виділити 1,8 млрд. грн.

На фінансування державних цільових програм і комплексних заходів проектом держбюджету на 2012 рік передбачені асигнування в об`ємі 1 млрд. 872 млн. грн. «Це на 74,2 млн.грн. більше, ніж в 2011 році. Проте, навіть з урахуванням цього збільшення, плановані асигнування складають лише 55,9% від потреби. Отже в своїх пропозиціях в бюджетний комітет, наш Комітет вимагатиме збільшення фінансування держпрограм на 2012 рік», - уточнила парламентарій.