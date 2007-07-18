Через помилкове повідомлення про мінування була паралізована робота лікарні

У Запорізькій області через помилкове повідомлення про мінування на 6 годин була паралізована робота районної лікарні.

Як повідомили УНІАН в Запорізькому теруправлінні МНС, повідомлення про мінування центральної районної лікарні Приазовського району області надійшло напередодні в 11.25.

"Невідомий чоловік подзвонив на "03" в м. Мелітополь і заявив, що в лікарні, розташованій в селищі Приазовське закладена вибухова речовина", - повідомили в МНС.

На місце передбачуваної події в терміновому порядку виїхали співробітники вибухово-технічної служби облУВС, пожежники, карети швидкої допомоги, представники райадміністрації і міліції, які евакуювали з приміщення ЦРЛ 100 пацієнтів і 200 працівників лікарні.

"Огляд приміщень лікарні вдалося завершити до 17.00, всіх евакуйованих повернути в лікарню - лише до 18.00", - повідомили в МНС, зазначивши, що співробітники міліції намагаються встановити особу, яка дала помилкове повідомлення про мінування, але поки безуспішно.