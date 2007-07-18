На Рівненщині вже госпіталізовано 127 осіб, які отруїлися на весіллі

До інфекційних відділень Володимирецької центральної районної лікарні та Кузнецовської міської лікарні з попереднім діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано 127 осіб, в тому числі 20 дітей віком до 14 років.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, усі вони 14 липня перебували на весіллі у с.Малий Жолудськ Володимирецького району, всього на весіллі перебувало близько 200 осіб з шести сіл району.

Перебіг захворювання середнього та легкого ступенів.