В Україні високі показники серцево-судинних захворювань обумовлені способом життя

В Україні високі показники щодо серцево-судинних захворювань обумовлені способом життя населення.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав доктор медицини, професор кардіології серцево-судинних захворювань, керівник і професор відділу кардіології в університеті Franche-Comte-Besancon, почесний професор ІІ Медичного університету Шанхаю і університету Zhujiang (КНР), почесний професор медфакультету Дакар (Республіка Сенегал), член редколегії «European Heart Journal», співредактор «EuroIntervention» Жан Пьєр БАССАН.

Він зазначив, що в даний час існують сучасні ефективні методи лікування гострого коронарного синдрому (ГКС), який трансформується або в інфаркт міокарду, або обмежується розвитком нестабільної стенокардії – станами високо ризику для хворого, що вимагають сучасної інтенсивної терапії. Водночас, зазначив фахівець, важливу роль у виникненні ГКС грають умови життя людини.

“Ми знаємо, що є предиктором розвитку цієї хвороби... Поширеність такого захворювання в Східній Європі значно більша, ніж у Західній. Тобто це не генетично обумовлене захворювання, це лише спосіб життя. Тобто це фактично питання способу життя, тому в одних країнах це захворювання існує, а в інших – воно практично відсутнє”, - наголосив Ж.БАССАН.

Він сказав, що всі причини, які ведуть до утворення тромбу в артерії, можна попередити. “Це зокрема, гіпертензія, діабет, підвищений холестерин у крові, куріння і малорухливий спосіб життя. Тому основне звернення для всіх людей можна укласти в такі слова: не палити; менше їсти; більше ходити, тобто достатня фізична активність - це рекомендації щодо образу життя, а “гіпертензія”, “діабет” і високий “холестерин” у крові можна вилікувати дуже ефективно. І якщо ви все це виконуєте, то ризик розвитку у вас такого захворювання знижується на 85%”, - запевнив професор.

У свою чергу присутня на прес-конференції доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, зав.кафедрою внутрішньої медицини № 2 Національного медуніверситету ім. О.Богомольця Катерина АМОСОВА проінформувала, що більш як 60% населення України на сьогоднішній день вмирає саме від серцево-судинних захворювань. Основними причинами смертей є або інфаркт, або інсульт.

“20 років тому різниця в динаміці смертності від серцево-судинних захворювань в абсолютних цифрах між Україною, Росією, Польщею і Західною Європою, наприклад, Німеччиною, була в 2 рази. Проте, за останні двадцять років вона ще зменшилася в Західній Європі. Польща, яка була на рівні України і Росії, ухитрилася її знизити і наблизитися до Західної Європи. Тоді як в Україні та Росії смертність зросла. Тобто ми маємо негативну динаміку рівня смертності від серцево-судинних захворювань, що, на мій погляд, є проблемою національної безпеки України”, - наголосила вона.

Одним із основних завдань перед державою для покращення ситуації вона бачить саме попередження “судинних катастроф”.

“Шлях попередження є ефективнішим, тому що вимагає менших витрат і приносить більший результат”, - впевнена К.АМОСОВА.

Також за її словами, потрібно забезпечити своєчасне і обгрунтоване лікування українців, ранню діагностику мікроінфарктів.

“Але закінчити я все ж таки хочу профілактикою. Якщо взяти цифри, що смертність від інфаркту міокарду становить близько 50%, при тому, що летальність в стаціонарі – 10-14%... Основна маса вмирає поза стаціонаром, що підкреслює важливість профілактики”, - зазначила К.АМОСОВА.

Як профілактику для попередження виникнення ГКС фахівці не радять приймати аспірин, що часто практикується серед населення України, оскільки цей препарат збільшує ризик внутрічерепного крововиливу, особливо у жінок.

А ось вживання алкоголю в невеликих кількостях, за їхніми словами, реально попереджає інфаркт міокарду. “Але важлива кількість. Я це кажу достатньо серйозно, тому що люди, які принципово не вживають ні краплі спиртного взагалі - у них ризик інфаркту міокарду вищий. Це 7 років тому дослідження показало”, - сказала К.АМОСОВА.