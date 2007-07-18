До медиків звернулося понад 50 осіб, які знаходились у зоні катастрофи на Львівщині

За попередніми даними, станом на 19.00 (17 липня) по допомогу до медиків звернулося понад 50 осіб, які знаходились у зоні техногенної катастрофи, переважно місцеві мешканці, а також ліквідатори аварії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело у Львівській облдержадміністрації.

За повідомленням прес-служби Львівської міської ради, зі Львова на місце аварії у Буському районі виїхали три спеціалізовані бригади швидкої допомоги. Потерпілих внаслідок аварії госпіталізують до 4-го клінічного госпіталю Західного оперативного командування.

Водночас заступник начальника управління охорони здоров’я Львівської міськради Мирон БОРИСЕВИЧ повідомив, що лікарні Львова готові приймати постраждалих.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС у Львівській області, підвезення питної води в уражені села Буського району на даний час не проводиться. Мешканцям сіл, що постраждали внаслідок катастрофи, медики радять перебувати в домівках, вживати сорбенти і заборонили вживати воду з криниць.

Сьогодні Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Львівської міської ради обнародувало звернення до мешканців Львова, в якому наголошується, що наслідки аварії вантажного потяга в районі с. Ожидів Буського району на відстані близько 50 км в північно-східному напрямку від Львова не становлять небезпеки для мешканців обласного центру.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області. О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано. Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців. Госпіталізовано 14 постраждалих.