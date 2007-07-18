Лівійський суд замінив смертний вирок медикам на довічний термін

Лівійський суд замінив смертний вирок болгарським медикам на довічний термін.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на супутниковий телеканал "Аль-Джазіра", Вища рада юстиції Лівії замінила смертний вирок, винесений на початку липня цього року п`яти болгарським медсестрам і палестинському лікарю звинувачених в зараженні лівійських дітей ВІЛ-інфекцією, на довічний ув’язнення.

"Вища рада ухвалила рішення замінити смертну страту на довічне тюремне ув’язнення", - повідомило джерело в МВС країни.

Як повідомило агентство Рейтер, міністр закордонних справ Болгарії Івайло КАЛФІН заявив, що його країна проситиме Лівію вислати до Софії болгарських медиків.

"Це рішення (лівійської інстанції) є великим кроком вперед... Для нас ця справа закінчиться тільки тоді, коли вони (медики) повернуться до Болгарії", - сказав І.КАЛФІН.

Також глава болгарського МЗС зазначив, що рішення Вищої ради юстиції Лівії про заміну смертної страти на довічне ув’язнення дає уряду Болгарії можливість використовувати угоду між двома країнами про екстрадицію, укладену ще в 80-их роках, і таким чином повернути на територію Болгарії засуджених лікарів.

Палестинський лікар, також звинувачений в причетності до трагедії в місті Бенгазі, де в 1999 році більше 400 дітей були інфіковані ВІЛ через ін`єкції, одержав болгарське громадянство. Якщо Тріполі дасть згоду на екстрадицію, всі звинувачені медики, включаючи палестинця, відправляться до Софії. У болгарській столиці в даний час вже знаходиться сім`я палестинського педіатра.

У свою чергу глава лівійського МЗС Абдель-Рахман ШАЛКАМ в інтерв`ю агентству Ассошіейтед прес заявив, що Лівія готова розглянути питання про депортацію медиків до Софії.

За словами А.ШАЛКАМА, переговори з цього приводу проходитимуть в "законних рамках і політичному контексті" двох країн. "У обмін на це (на депортацію медиків), поліпшення змісту заражених дітей і їх сімей повинні бути враховані", - зазначив глава МЗС Лівії.

Днями стало відомо, що сім`ї заражених ВІЛ дітей згодилися на отримання грошових компенсацій в обмін на свою відмову від вимог смертної страти для підсудних медиків.

У вівторок всі жертви трагедії у Бенгазі одержали чеки, які вони могли в той же момент перевести в готівку в банках. Хто виплачує потерпілим дітям компенсації і конкретні суми виплат не повідомляється.

Після отримання компенсацій, родичі заражених ВІЛ дітей у вівторок підписали прохання у Вищу раду юстиції з проханням скасувати смертний вирок. Раніше сім`ї заражених дітей (з 426 дітей, що одержали ін`єкції, до справжнього моменту від СНІДу померли 56) категорично відмовлялися йти на компроміс і вимагали смерті болгарських і палестинського лікарів.