МОЗ закупив ліки для дітей з онкологією

Міністерством охорони здоров’я України проведені торги за напрямками "дитяча онкологія та онкогематологія".

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, при запланованому обсязі фінансування на 2011 рік, що становить 60,0 млн. грн. і складає 48% від реальної потреби, проведено торгів на суму 57,5 млн. грн.

При цьому економія бюджетних коштів склала 1,17 млн. грн. Дані кошти, а також кошти, зекономлені на інших програмах - загальною сумою 1,47 млн. грн., будуть направлені на додаткову закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення по даному напрямку.

На сьогодні, згідно з даними ДП «Політехмед», залишків препаратів для лікування онкохворих дітей у регіонах України має вистачити більш ніж на 4 місяці (загальна сума залишків медикаментів у регіонах становить 14,1 млн. грн.). У 2010 році останні поставки препаратів за напрямками "дитяча онкологія та онкогематологія" на суму 20 млн. грн. (загальна сума програми становила 39 млн. грн.) відбулись у четвертому кварталі 2010 року.

У 2011 році 37,8% коштів (22 678 100,00 грн.) від загального обсягу фінансування програми "Дитяча онкологія" було виділено на Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит". У 2011 році з державного бюджету на закупівлю лікарських засобів, виробів медичного призначення та реагентів виділено 22 678 100,00 грн. При цьому рівень забезпечення лікарні "Охматдит" складає: лікарськими засобами - 48,39% від потреби, реагентами - 63,32% від потреби.

Станом на 22 вересня 2011 року МОЗ України укладено договори на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування дітей з онкогематологічними хворими, які зазначені у заявці НДСЛ «Охматдит» на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення – на суму 18 441 145,00 грн. Це становить 85,95% від заявки «Охматдиту» та на закупівлю реагентів, які в цьому році будуть забезпечені у 100% обсязі.

Постачання закуплених медикаментів та виробів медичного призначення розпочнеться у вересні і основна їх частина пройде до кінця листопада 2011 року.

МОЗ України веде переговори з компаніями-переможцями тендерів щодо прискорення поставок, відзначили в прес-службі.