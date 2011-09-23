Голландці зібрали кошти для українських дітей

Група веселих добровольців, переодягнутих в костюми гігантських курчат, в ході добродійної акції зібрала кошти для українських дітей з синдромом Дауна. З Гамбурга (Німеччина) до Амстердама (Нідерланди) прокотився велосипедний пробіг «The Charity Chicken Run 2011», організований голландською добродійною організацією The Charity Chicken Foundation.

По дорозі учасники пробігу влаштовували різні заходи щодо збору коштів з живою музикою, лотереями і неймовірними витівками самих Курчат. На останньому відрізку 17 вересня в Хилверсумі до невтомної п`ятірки Курчат приєдналася директор за програмами Всеукраїнського Центру раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна Тетяна Михайленко. «У нас була приголомшлива команда: 3 британці, голландець, австралієць і українка, об`єднані однією метою, – допомогти нашим сім`ям, що виховують дітей з синдромом Дауна. Беручи участь в такому проекті, дуже добре розумієш, що таке дійсна добродійність», - ділиться враженнями Тетяна.

«Ми раді в черговий раз підтримати українських дітей з синдромом Дауна, тому що під час свого березневого візиту до Києва переконалися, яка важлива ця допомога. Тому ми плануємо і надалі проводити наші «божевільні» добродійні акції на користь маленьких українців і їх організації ВБО «Даун Синдром», - відзначив засновник The Charity Chicken Foundation Метью Макгурн.

Зараз йде підрахунок зібраних в ході акції коштів. В майбутньому всі вони будуть передані в Українську організацію ВБО «Даун Синдром», на фінансування програм раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна.

Це вже четверта добродійна акція The Charity Chicken Foundation на користь українських дітей з синдромом Дауна. Детальніше про інші акції Ви можете подивитися на сайті організації http://www.thecharitychickenfoundation.com/

Для довідки:

За офіційною статистикою в Україні щорічно народжується більш як 400 дітей з синдромом Дауна. Ймовірність народження такої дитини не залежить від здоров`я або способу життя її батьків.

Всі вони можуть стати повноцінними членами суспільства за наявності необхідної психолого-педагогічної і медичної підтримки. В світі вже давно існують моделі супроводу таких дітей і їх сімей. У Україні поки відсутній системний підхід до організації професійної допомоги і соціальної підтримки людей з синдромом Дауна і їх сімей. Такий стан речей приводить до відмов від дітей в пологових будинках (у 2008 році в будинках дитини зареєстровано 263, а в 2009 році 253 дитини з синдромом Дауна). Медики і педагоги часто керуються застарілими і поверхневими відомостями.

Всеукраїнська добродійна організація "Даун Синдром» (http://www.downsyndrome.org.ua/) заснована в 2003 році батьками дітей з синдромом Дауна. Місія організації - надання допомоги людям з синдромом Дауна і іншими генетичними особливостями і їх сім`ям (у сфері медицини, освіти), їх соціальна адаптація і реалізація права на повноцінне життя.

В даний час ВБО «Даун Синдром» об`єднує більш як 520 сімей зі всіх куточків України.

2 листопада 2010 відкритий Центр раннього розвитку для дітей з синдромом Дауна, послугами якого вже користуються більш як 324 сім’ї зі всіх куточків України. Програми Центру для сімей є безкоштовними.

Детальніше про ВБО «Даун Синдром» на сайті: http://downsyndrome.org.ua/