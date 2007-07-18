Генерального проектувальника “Дитячої лікарні майбутнього” визначать 26 липня

26 липня буде визначено генерального проектувальника Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини – проекту Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» «Дитяча лікарня майбутнього».

Про це повідомив голова Наглядової ради благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього», що входить до фонду “Україна 3000”, Андрій МИРОШНІЧЕНКО на прес-конференції в УНІАН, присвяченій оприлюдненню порядку завершальної частини конкурсу на відбір генерального проектувальника “Дитячої лікарні майбутнього”.

А.МИРОШНІЧЕНКО повідомив, що у травні 2007 року Фонд уклав договір з Консалтинговою компанією «Укрєвроінтеграція» (Львів), яка надає послуги у сфері проектного менеджменту. Компанія забезпечила логістику організації та супроводу конкурсу, зокрема - провела моніторинг світових та вітчизняних архітектурно-проектних організацій, надала допомогу у розробці конкурсної документації. За результатами проведеного моніторингу було сформовано список потенційних учасників конкурсу - 50 компаній з усього світу. Всі ці компанії отримали лист-запрошення до участі в конкурсі. Відгукнулося близько 20 компаній, які, розуміючи важливість проекту та його надзвичайну цікавість, висловили готовність взятися за його розробку. Ці компанії отримали повний комплект конкурсної документації. Це, зокрема, компанії з Німеччини, Австрії, ОАЄ, Росії, дві компанії з України та інші. Протягом двох місяців з тих чи інших причин частина компаній відмовилася від участі в конкурсі.

За словами А.МИРОШНІЧЕНКА, конкурс проходитиме в два етапи. На першому етапі конкурсний комітет відбере три компанії. Засідання конкурсного комітету, до складу якого увійдуть всесвітньо відомі архітектори та медики з Європи, Північної Америки, країн СНД, відбуватимуться 25-26 липня. Незалежне спостереження за дотриманням процедури конкурсу проводитиме Наглядова рада конкурсу, до якої входять представники Асоціації педіатрів України, Нотаріальної палати тощо.

Ескізні проекти, подані на конкурс, будуть доступні для ознайомлення всім бажаючим. З цією метою з 23 по 26 липня 2007 року у Великому виставковому залі Українського дому в Києві проходитиме виставка «Ескізний проект Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини». Виставка працюватиме з 10.00 до 18.00, вхід - вільний. Також у Центральному залі Українського дому гості виставки зможуть ознайомитись із списком благодійників, які зробили внесок у створення “Дитячої лікарні майбутнього”.

А.МИРОШНІЧЕНКО розповів, що остаточний переможець буде визначений на другому етапі конкурсу 26 липня 2207 року. Так, на підставі рішення конкурсного комітету вищий керівний орган благодійного фонду «Дитяча лікарня майбутнього» - конференція - проведе процедуру визначення переможця. Делегати конференції уважно розглянуть комерційну частину пропозицій - ціна, умови платежу, терміни виконання робіт, ділова репутація. Компанія, пропозиція якої найбільше задовольнятиме делегатів конференції за цими критеріями, і буде визнана переможцем конкурсу.

А.МИРОШНІЧЕНКО прогнозує, що саме будівництво лікарні, як і планувалось, розпочнеться наприкінці цього року.

Він також повідомив, що на даний час загальна сума коштів, які надійшли на рахунок фонду, або задекларовані як зобов’язання, становить 261 млн. 333 тис. 841 грн. З них на рахунку вже є 35 млн. 769 тис. грн.

Довідка УНІАН. Створення Всеукраїнського центру охорони здоров`я матері і дитини («Дитячої лікарні майбутнього» в Києві) передбачене постановою Кабміну №722 від 25 травня 2006 р. і пунктом №17 Універсалу національної єдності.

Реалізація проекту створення «Дитячої лікарні майбутнього» в Києві розпочалася 16 березня цього року. Планується, що лікарня буде побудована за три роки. Бюджет - 600 млн. грн. Передбачається, що це буде найбільший благодійний проект в історії України. В цій лікарні передбачається лікувати дітей від тих хвороб, які наразі в Україні не лікуються.