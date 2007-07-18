Кузьмук дозволив людям купатися і пити воду з криниць

Віце-прем’єр-міністр України Олександр КУЗЬМУК заявив про те, що наслідки аварії потяга на Львівській залізниці, який перевозив фосфор, практично локалізовані, небезпеки для здоров’я людей, а також загрози довкіллю немає.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО, який перебував на місці події.

Також, за словами П.ВАСИЛЕНКА, О.КУЗЬМУК закликав журналістів та місцевих жителів не панікувати і не поширювати неправдиву інформацію про аварію.

«Закликаю журналістів, мешканців Львівщини не панікувати і не допускати поширення неправдивої та перекрученої інформації про аварію залізничного потягу. Загиблих, травмованих, як це передали деякі ЗМІ, немає. Людям дозволяється купатися у водоймах і пити воду з криниць. Жодних підстав про те, що на Львівщині у потерпілих районах склалась надзвичайна ситуація, яка становить загрозу життю людям, немає», - процитував слова О.КУЗЬМУКА П.ВАСИЛЕНКО.

Також начальник прес-центру повідомив, що на місці події перебуває головний державний санітарний лікар України Сергій БЕРЕЖНОВ, який сьогодні також заявив про відсутність загроз для здоров’я людей та навколишньому середовищу.

«В дійсності, мешканцям можна вживати воду з криниць, перебувати на свіжому повітрі і навіть відпочивати на водоймах», - сказав С.БЕРЕЖНОВ.

Спецвійська хімічного захисту, які вчора прибули на місце аварії потягу, не приступили до проведення дезактивації ураженої фосфором ділянки землі, оскільки спеціальна комісія, засідання якої проходить у даний час, вирішує питання про утилізацію грунту, який буде зібрано з поверхні землі на місці витоку жовтого фосфору.