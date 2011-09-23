Прогноз погоди на зимові місяці

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив начальник Українського Гідрометцентру Микола КУЛЬБІДА.

“Хоч у грудні температура буде близькою до норми, січень і лютий очікуються теплішими на 1-2 градуси. Важко сказати, наскільки ця аномалія буде значною. Але мінімальні для території України температури (до 40 градусів нижче нуля) дуже малоймовірні”, - сказав М.КУЛЬБІДА.

За його словами, зимовий період розпочнеться у звичні терміни. Характер погоди прогнозується дуже мінливий, із нестійким сніговим покривом і значною кількістю небезпечних явищ, пов’язаних із посиленням швидкості вітру, ожеледдю і налипанням мокрого снігу.

Також М.КУЛЬБІДА констатував, що в Україні триває дуже тепла осінь, однак високі температури і мала кількість опадів спричинили жорстку ґрунтову засуху. За оцінками Гідрометцентру, таких несприятливих для сівби умов не було з 2004 року: ще з серпня середня температура перевищує норму на 5-8 градусів, при цьому змін не очікується до першої декади жовтня.

“Лише на 10-15% території України ґрунти зволожені нормально, тому сівба озимих культур зараз є недоцільною. Більше того, на початку жовтня очікується різке похолодання, тому можливі проблеми із теплозабезпеченням уже посіяних культур”, - зазначив М.КУЛЬБІДА.