В Україні немає системи допомоги хворим з інфарктом міокарда

В Україні досі не створено систему надання допомоги хворим з інфарктом міокарда.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент «Асоціації інтервенційних кардіологів Україна» член-кореспондент АМН України, професор Юрій СОКОЛОВ на прес-конференції, присвяченій створенню «Асоціації інтервенційних кардіологів Україна».

За словами Ю. СОКОЛОВА, на сьогодні в нашій країні можуть виконувати стентування лише 15 центрів, з них 3 - у Києві. «Такі центри повинні бути в кожному обласному центрі України. Не додає оптимізму і той факт, що, незважаючи на 20-річний досвід проведення стентування, МОЗ досі не вніс спеціальність «інтервенційна кардіологія» в реєстр медичних спеціальностей, а значить, немає і офіційно затверджених протоколів лікування, системи підвищення кваліфікації лікарів. Фактично процедура коронарного стентування є особистою ініціативою лікарів і з офіційної точки зору проводиться «стихійно», »- зазначив Ю. СОКОЛОВ.

Член-кореспондент АМН України Катерина АМОСОВА зазначила, що десятки тисяч українських пацієнтів щорічно потребують коронарних стентів, у той час як «у 2010 році Міністерство охорони здоров`я України офіційно закупило лише 10».

«Наприклад, в Польщі щорічно проводиться більше 70 000 процедур стентування, що дозволило знизити смертність від гострого інфаркту міокарда до 5-7% від загальної кількості хворих. В Україні цей показник сягає 30%, »- заявила Е. АМОСОВА.

Про європейський досвід боротьби з ускладненнями після інфаркту міокарда розповів професор Міодраг ОСТОЇЧ, представник ініціативи «Stent for life», запущеної в 10 європейський країнах. За його словами, впровадження ініціативи «Stent for life» дозволило на 15-25% знизити смертність від інфаркту міокарда і врятувати життя сотень тисяч європейців. У 2011 році ініціатива «Stent for life» буде розповсюджуватися в УкраїнІ.

У свою чергу, глава Представництва компанії «АстраЗенека» в Україні Ханс Стефан Вокстрьом заявив, що компанія «АстраЗенека» підтримуватиме «Асоціацію інтервенційних кардіологів Україна» стільки, «скільки вона буде існувати», а також закликав до об`єднання фармацевтичних компаній у боротьбі з «епідемією» серцево-судинних захворювань в УкраїнІ.

Учасники прес-конференції висловили переконання, що створення «Асоціації інтервенційних кардіологів Україна» сприятиме скороченню смертності хворих на інфаркт міокарда за допомогою більш широкого впровадження процедури коронарного стентування.

ДОВІДКА УНІАН. Щорічно в УкраїнІ внаслідок серцево-судинних захворювань помирає 470 000 осіб, з них близько 50 000 - від гострого інфаркту міокарда та пов`язаних з ним ускладнень.

Процедура коронарного стентування проводиться в перші години після інфаркту міокарда і полягає в установці на місце звуженої ділянки серцевої артерії стента - спеціального каркаса, який підтримує просвіт коронарної артерії вільним і прохідним для крові. В даний час подібну процедуру в Україну можуть виконувати 15 центрів, однак цього недостатньо, щоб знизити смертність.