Карпачова відкрила провадження у справі померлої ув’язненої

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА відкрила провадження про порушення права на життя померлої ув’язненої Лук’янівського СІЗО 28-річної Олександри Робейко.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Як нагадує прес-служба, 15 вересня під час перевірки Уповноваженим з прав людини стану дотримання прав ув’язнених Лук’янівського СІЗО було виявлено факт брутального порушення права на життя 28-річної О.РОБЕЙКО, з дитинства – круглої сироти.

«Жінка протягом півтора року знаходилася під вартою в слідчому ізоляторі, з них вісім останніх місяців – у медичній його частині, через захворювання на туберкульоз та СНІД», - повідомили у прес-службі.

За їхніми даними, клопотання керівництва Лук’янівського СІЗО до Шевченківського районного суду міста Києва про звільнення тяжко хворої О.Робейко залишилося без реагування. Після винесення вироку жінку було доставлено до лікарні, де вона через три дні померла.

З метою з’ясування усіх обставин, що призвели до смерті О.Робейко, Уповноваженим з прав людини Н.КАРПАЧОВОЮ відкрито провадження про порушення права на життя ув’язненої слідчого ізолятора.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня прес-служба Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини повідомила про факт смерті в Лук’янівському СІЗО внаслідок ненадання медичної допомоги 28-річної ув’язненої О.Робейко.

Цей факт омбудсмен України Н.КАРПАЧОВА навела як приклад під час обговорення з Комісаром Ради Європи з прав людини Томасом ХАММАРБЕРГОМ теми про застосування арешту до вироку суду.

"Відмова вартових порядку і суддів у звільненні з-під варти тяжкохворих ув’язнених і ненадання їм дозволу на лікування в установах Міністерства охорони здоров`я України іноді приводить до смертельних наслідків, як це сталося кілька днів тому з 28-річною ув’язненою Лук’янівського СІЗО Олександрою Робейко", - цитувала прес-служба Уповноваженого ВР слова Н.КАРПАЧОВОЇ.

Того ж дня представник прес-служби Державної пенітенціарної служби (ДПС) України Ігор АНДРУШКО повідомив УНІАН, що ув’язнена Лук’янівського СІЗО О.Робейко померла в Київській міській клінічній лікарні №9. "О.Робейко 12 вересня була доставлена каретою швидкої допомоги в Київську міську лікарню № 9, а 15 вересня була констатована її смерть", - сказав І.АНДРУШКО.

За його словами, ув’язнена поступила в лікарню з діагнозом хронічна полінаркоманія, гепатит, двосторонній туберкульоз, ВІЛ-інфекція.