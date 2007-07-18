По медичну допомогу звернулося 69 жителів Львівській області

Станом на 13.00 у Львівській області по медичну допомогу до лікувальних закладів звернулося 69 осіб, які постраждали внаслідок техногенної катастрофи.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-центру Головного управління МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

Він уточнив, що з 69-ти постраждалих 19 – діти.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня о 16.55 у Буському районі Львівщини на перегоні Красне-Ожидів зійшли з колії та перекинулися 15 цистерн з жовтим фосфором товарного потяга. Через виток фосфору з однієї цистерни сталося самозаймання 6 цистерн.

Під час гасіння пожежі утворилася хмара з продуктів горіння (зона ураження близько 90 кв. км). У зону ураження потрапило 14 населених пунктів Буського району, де проживає 11 тисяч осіб, а також окремі території Радехівського та Бродівського районів області. О 22.29 понеділка пожежу було ліквідовано. Із 6 населених пунктів Буського району тимчасово відселено близько 800 мешканців. Госпіталізовано 14 постраждалих.

У військово-клінічному центрі Міністерства оборони України в Західному регіоні перебувають 18 потерпілих від розливу фосфору на Львівщині.