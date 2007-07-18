У Луцьку діятиме нова програма, спрямована на допомогу при лікуванні

У Луцьку діятиме цільова програма «Подаруй мені життя», спрямована на виділення допомоги при лікуванні малозабезпеченим. Ініціатори програми, якими виступили ВО «Наша Україна» та Волинська обласна громадська організація «Волинська обласна лікарняна каса» планують найближчим часом провести благодійну акцію, аби збільшити витратний бюджет програми.

Про це йшлося сьогодні на їх спільній прес-конференції.

Як заявив керівник фракції «Наша Україна» у Луцькій міськраді Андрій КОЗЮРА, на сьогодні 40-50% відсотків звернень лучан стосуються виділення матеріальної допомоги на лікування тяжкохворих, з цими проханнями найчастіше звертаються у міськраду представники соціально незахищених верств населення. А тому, вирішувати цю проблему луцькі «нашоукраїнці» взялися спільно з ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса» за допомогою програми, що покликана привернути увагу усіх людей, незалежно від їх політичних уподобань й надати допомогу тим, хто її справді потребує.

За словами А.КОЗЮРИ, «нашоукраїнці» допомагатимуть оформляти необхідні документи та отримати в рамках програми кошти, для лікування в Україні, а якщо необхідно, то й за кордоном. Механізм отримання такої допомоги нескладний. Необхідно подати заяву про надання допомоги, надати висновок лікаря про діагноз чи довідку з лікувального закладу й уже з оформленими документами звернутися в лікарняну касу.

Як зазначили організатори програми «Подаруй мені життя», не виключено, що знайдуться люди, які зроблять спробу зловживати цією програмою. Тому крім вище згаданих документів слід ще надати довідку з місця роботи або ж будь-який інший документ, який доводить незадовільний матеріальний стан особи. Адже організатори програми повинні бути впевненими, що кошти, які виділяються на допомогу, потраплять до рук людини, яка їх справді потребує, зазначив він.

Як додав голова правління ВОГО «Волинська обласна лікарняна каса» Дмитро ГЛАЗУНОВ, цю „програму слід оцінювати не як піар-акцію, а як реальні кроки допомоги людям, які цього потребують".