Рекомендації МОЗ для жителів ураженого фосфором регіону

Міністерство охорони здоров’я України наголошує на необхідності дотримання низки рекомендацій жителями регіону, що постраждав внаслідок аварії потяга з фосфором.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, з метою запобігання отруєння продуктами горіння фосфору місцевим жителям постраждалого регіону необхідно:

- вживати воду з шахтних колодязів для питних та господарсько-побутових цілей тільки з дозволу держсанепідслужби після проведення відповідних лабораторних досліджень;

- вживати в їжу плодово-овочеву продукцію лише після її ретельного миття розчином харчової соди (1 столова ложка на 1 л води) та обов’язковим промиванням доброякісною питною водою;

- для прибирання житлових та побутових приміщень застосовувати лужні розчини (синтетичні пральні порошки, мило, кальциновану або питну соду).

У випадку підозрілих ознак чи появи незвичайної хмари, яка може містити продукти горіння фосфору, МОЗ рекомендує:

- з метою захисту органів дихання використовувати ватно-марлеві пов’язки, змочені розчином харчової соди (1 чайна ложка на склянку води);

- одягати головні убори та одяг з натуральних тканин, щоб максимально захистити усі частини тіла;

- обмежити перебування на відкритому повітрі, особливо дітей.

Звертаючись до ЗМІ з проханням оприлюднити рекомендації фахівців Інституту екогігієни і токсикології ім.Л.Медведя МОЗ України, прес-служба міністерство зазначає, що ці рекомендації стосуються лише жителів потерпілого регіону.

Як повідомляв УНІАН, о 16.55 16 липня в Буському районі Львівської області на залізничному перегоні Красне-Броди біля станції Ожидов Львівської залізниці в результаті нез’ясованих обставин сталася аварія вантажного поїзду. У складі потягу було 58 вагонів, зокрема, 15 спеціальних цистерн з небезпечною хімічною речовиною - жовтим фосфором. Вантажовідправник - Республіка Казахстан (станція Аса), вантажоодержувач - Польща (станція Оклеса). В результаті аварії зійшли з рейок 15 цистерн з жовтим фосфором, 6 із яких зайнялися. О 22.29 16 липня гасіння пожежі завершено і локалізовано розповсюдження токсичних продуктів горіння.

У військово-клінічному центрі Міноборони України в Західному регіоні станом на вчорашній вечір перебувало 15 постраждалих від розливу фосфору.

Жовтий фосфор - дуже отруйна, вогненебезпечна речовина, яка може завдати істотної шкоди здоров`ю людини і навколишньому середовищу.